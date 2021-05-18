彰縣單日增22確診 溪湖等3鄉鎮社區活動將全禁

彰化縣政府今天指出，彰縣單日新增22起確診，足跡涉溪湖、埔心、永靖等3鄉鎮。明天起這3鄉鎮各級學校停課14天、社區活動禁止、餐飲業全改外賣，全縣將大消毒，並向中央求援。

彰化縣溪湖鎮1對夫妻6日前往台北市萬華區等地賣葡萄而遭感染，成為新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診者；這對夫妻又與親友聚餐，也請刮痧師傅刮痧，造成親友及刮痧師傅等人也確診。

彰化縣政府今天中午召開緊急記者會，彰化縣長王惠美指出，與葡萄盤商夫婦相關確診患者增加，彰化縣疫情緊急，請求中央支援疫苗或開放緊急採購，也請化學兵協助清潔消毒作業。

王惠美說，縣府決議，溪湖、埔心、永靖3鄉鎮的各級學校從明天起停課14天，社區活動全面禁止，3鄉鎮的各類場館及場所，例如幼兒園、托嬰中心等全部關閉，餐飲業全部改外賣，彰化縣全縣也將從5月21日起展開為期3天的大消毒。

彰化縣衛生局長葉彥伯指出，針對這波葡萄盤商夫婦引起的疫情，已採檢1000多人，今天新增的22名確診個案都是與葡萄盤商婦人同一個社區歌唱班同學，這些人活動範圍除了溪湖鎮，還有永靖鄉、埔心鄉。

葉彥伯表示，這些確診者中，有人除參加婚宴之外，又相約一起唱歌、出遊及打麻將等，傳染途徑多元；由於新增了確診者，估計將針對1000多名相關接觸者作疫調，為阻斷社區感染鏈，已向中央尋求支援。

葉彥伯說，5月8日當天中午在其他宴會廳用餐的賓客，目前還沒有驗出確診者；至於今天新公布的22名確診者中，已有10多人出現症狀，目前能否控制住這波疫情，要看這22名確診者疫調情形。