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影／中市推「5055」消毒法 環局：一桶水救疫情、一條抹布護台灣
台中市政府環保局長陳宏益表示，以前防疫強調戴口罩、勤洗手，現在不夠用了，他提倡「5055」有效消毒法，擦試手部最常碰到的門把手機等，陳局長呼籲「一桶水可以救疫情」、「一條抹布可守護台灣」全民內外夾擊病毒，阻絕破口。
陳宏益提出「5055」有效消毒法，製作消毒水的方法，買市售一般的漂白水，用1份漂白水加進50倍的清水，把抹布浸泡5分鐘，每5個小時擦拭一次，包括桌、椅、門把與手機等，手部最常碰到的地方，用浸過漂白水的抹布擦乾，效果最好，民眾或業者在室內空間應該做好消毒工作。
市長盧秀燕說，全市目前展開大消毒，在疫情期間會不斷在各行政區消毒，讓市民較能安心，但自家居住空間或在營業場所應採取環保局「5055消毒法」內外夾擊，降低染疫風險。
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