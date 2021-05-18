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南投山難多消防人力吃緊 議員要求山搜分隊先增員

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣境內多山，隨山林解禁後，山難事故頻傳，消防人力吃緊。圖／南投縣消防局提供
南投縣境內多山，隨山林解禁後，山難事故頻傳，消防人力吃緊。圖／南投縣消防局提供

南投縣境內多山，隨山林解禁後，山難事故頻傳，近期更是山林火警不斷，消防人員疲於奔命，也需要民間救難協會協助，議員今在議會關心消防人力，要求消防局在人力編制上應優先增員山搜相關分隊，提高獎勵，並幫搜救民力平日納保。

縣議員曾振炎指出，近年縣內山難事件多，2019年通報42件山難，2020年有68件山難，今年截至4月就有23件，案件逐年增加，甚至因山林開放，山難事件快速增加，消防人力業務量大增，近期天乾物燥，火災事件也增多，人力吃緊。

陳宜君也提到，消防局目前有向中央提出消防人力需求是6年139名，在消防人力欠缺的狀況下，6年才能補足，當時為何不縮短期程在3年內補齊，此外在人力編制有無優先規劃配置，並設置考績獎勵辦法，鼓勵消防員加入山搜特殊勤務。

林聰吉表示，消防人力補充因要考量前期訓練場域容納狀況，評估後分6年增員，經中央簽准，今年已補進25人，2022、2023年各再增25人，2024年增24人，2025、2026年再各補20人，全縣消防人力將從現在的420人擴編至559人。

而因近幾年來山難搜救事件增加，考量負責山難搜救的信義及仁愛等分隊勤務加重，確實會規劃為他們增加較多人力，現階段信義及仁愛等分隊除了有山地加給、資績分加分等福利外，也有功獎提高等獎勵。

曾振炎也提到，當消防山搜人力有限，很多時候必須請求民間的救難協會來給予協助，而這些民力幾乎都是志工性質，沒月俸甚至沒津貼，都是熱心義務奉獻，但能否研議將搜救民力比照消防模式除了出勤保險，甚至平日也納編加保。

林則回應，山搜民力出勤都有幫忙保意外險、福利壽險等，也能根據「災害防救法」給予給他們補償津貼；但平日部分，因「義消管理辦法」有明訂協助平日納保，山搜民力多有其所屬協會尚無相關規定，建議可加入義消，後續也會再研議。

南投縣境內多山，隨山林解禁後，山難事故頻傳，消防人力吃緊。圖／南投縣消防局提供
南投縣境內多山，隨山林解禁後，山難事故頻傳，消防人力吃緊。圖／南投縣消防局提供

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