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中市府宣布停徵娛樂稅 助業者度過疫情難關

中央社 / 台中18日電

為防範疫情擴散，台中市23大場所及夾娃娃機店都暫停營業，台中市政府稅務局今天宣布，由於娛樂稅是地方稅，將同步主動停徵娛樂稅，協助業者度過疫情難關。

台中市長盧秀燕上午在市政會議中對於在新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情期間暫時停業的場所指出，盼能爭取中央能夠提供經濟紓困，例如稅賦減免，不只減免娛樂稅，更重要的是減免營業稅及營所稅等。

台中市稅務局下午就宣布將停徵娛樂稅，稅務局指出，娛樂稅是地方稅，徵免是地方政府的權責。娛樂業者配合市府防疫措施強制停業，該局將依經濟發展局等相關主管機關提供清冊，主動辦理停業期間停徵娛樂稅作業，免再由業者提出申請，以簡化申請程序及減少業者外出洽公風險。

稅務局表示，包括舞廳（場）業、視聽歌唱業、資訊休閒業、電子遊戲場業等提供娛樂場所或設施供人娛樂者，應課徵娛樂稅外，選物販賣機（夾娃娃機店）也屬於娛樂稅課徵範圍。

稅務局也提醒，營業人如有娛樂設備停用、變更數量、縮減營業規模或停（歇）業時，應於事前向該局所屬分局辦理登記及代徵報繳娛樂稅手續，可按未營業天數或未使用娛樂設施依比例核減查定稅額。

台中市 疫情

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