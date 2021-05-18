台中外埔稻桿氣化電廠停擺 市議員吳敏濟找三方協商
台中市外埔綠能園區稻桿氣化電廠遲未運轉，農民稻桿收運團隊資金無法回收，台中市議員吳敏濟昨下午召集電廠營運方禾山林公司、台中市環保局與農民協商，希望電廠先代為解決資金問題，再從未來的收運勞務費中扣除，創造三贏的局面。
吳敏濟指出，外埔綠能園區氣化電廠未能如期運轉發電，至今已被環保局依合約開罰9次，承攬稻桿捆紮回收作業的農民也因回收作業停擺，前期設備投資無法回收，導致出現資金週轉問題，環保局與廠方都負有責任。
承攬稻桿捆紮回收作業的莊木翔表示，環保局3年前找上他組稻桿回收團隊，希望配合外埔綠能園區氣化電廠的稻桿回收作業，他當時建議正式簽約以保障自身權益，但局方一再保證電廠合約長達20年，政策勢在必行一定可以成功，雙方在107年6月僅簽定稻桿收運合作意向書。
莊木翔指出，團隊在田間多方試驗找出最合適的曳引機與捆紮機組合，團隊成員才陸續購買設備正式加入捆紮行列，不料電廠僅收了2期稻桿就叫停，目前機器設備不是閒置在屋外長草，就是向設備商下訂後不敢領回，大家都有資金週轉的困難。
環保局簡任技正王宗邦表示，承包捆紮回收業務的農民資金出現問題，確係稻桿氣化電廠未能如期運轉所致，局方希望廠方提供一定程度的協助，也期待廠方儘早克服技術問題，早日發電運轉。
禾山林公司總經理廖宗銘表示，氣化電廠一定會繼續下去，發電設備目前尚有許多技術性問題必須解決，致整套設備無法運轉，而國外設備廠因疫情無法派員來台，稻桿回收作業不得不暫停。
吳敏濟表示，初步統計農民投入設備的資金約1000萬元，金額不算大卻可能讓無辜的農民資金斷鍊，既然稻桿氣化發電廠一定會運作下去，建議禾山林以無息借貸方式協助農民把資金問題解決掉，電廠未來正式營運後，再從回收勞務費中扣除，禾山林實際上的付出只有利息而已。
協商會討論出，一周內由環保局詳細統計農民投資的金額提供給廠商，禾山林公司在6月底前提出因應方案，再召開第二次協商會議。
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