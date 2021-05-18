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防疫停業 中市決定24種行業免徵娛樂稅
台中市政府繼日前宣布23大場所暫停營業後，17日再宣布即日起全市選物販賣機店（夾娃娃機店）暫停營業至6月8日，地方稅務局同步停徵娛樂稅。
稅務局說明，舞廳(場)業、視聽歌唱業、資訊休閒業、電子遊戲場業等提供娛樂場所或設施供人娛樂者，應課徵娛樂稅外，選物販賣機（夾娃娃機店）屬娛樂稅課徵範圍。
市長盧秀燕說，西屯一家選物販賣機(夾娃娃機無人店)，沒有大門但昨天晚上就拉起封鎖線，公告不營業。盧秀燕表示，業者如此主動配合，令人感動。
營業人如有娛樂設備停用、變更數量、縮減營業規模或停（歇）業時，事前向該局所屬分局辦理登記及代徵報繳娛樂稅手續，可按未營業天數或未使用娛樂設施依比例核減查定稅額。
地稅局表示，娛樂稅是地方稅，徵免是地方政府的權責。
娛樂業者配合市府防疫措施强制停業，該局將依經濟發展局等相關主管機關提供清冊，主動辦理停業期間停徵娛樂稅作業，免再由業者提出申請，以簡化申請程序及減少業者外出洽公風險。
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