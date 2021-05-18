彰化葡萄盤商染疫牽拖葡萄？小農遭退訂 農會出手輔導

彰化縣葡萄盤商北上賣葡萄而染疫，波及葡萄銷售，造成全國最大產地的溪湖區葡萄近日陸續遭退訂，溪湖鎮農會初步調查，遭退訂的都是小農直銷，鎮農會將和縣政府合作，輔導小農加入產銷合作體系打團體戰，減少疫情衝擊。

彰化縣鮮食葡萄產區集中溪湖鎮、埔心鄉、大村鄉，彰化縣發生葡萄盤商染疫，埔心鄉一名農民直銷葡萄被某企業退訂，理由是股東會改為線上舉辦，無法送葡萄禮盒，隨後溪湖鎮有多名小農接到承銷商通知，聲稱疫情嚴峻，銷售量大減，只好取消訂單，合計被退訂數百箱。

溪湖鎮農會受理農民陳情，要求「對抗疫情也要救葡萄」。總幹事陳金源今天表示，溪湖葡萄品質有口皆碑，很多農民建立直銷管道，賣給公司企業和老客戶，今年本土疫情嚴峻，彰化縣又發生葡萄盤商染疫事件，小農懷疑遭波及被退訂，其實葡萄跟疫情毫無關係卻受牽連。

陳金源說，鎮農會接到陳情和反映的都是小農，透過共同運銷出貨的農民目前不受影響，到昨天為止，溪湖葡萄賣到北部果菜市場批發價最高每公斤260元，均價130元到140元，跟往年差不多。

彰化縣葡萄種植面積約1200公頃，溪湖鎮約500公頃、大村鄉410公頃、埔心105公頃，大溪湖地區的早春溫室葡萄產季近尾聲，現在室外葡萄進入量產。彰化縣政府農業處長邱奕志表示，葡萄營養豐富，有抗氧化作用，這時候彰化縣室外葡萄進入量產期，風味最好，防疫期間可多吃幫助抵抗力，縣政府和鎮農會將協助直銷小農加入共同產銷體系，化解疫情危機。