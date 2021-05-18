竹山鎮防疫完成全鎮環境消毒 民眾洽公區加設隔板

為防堵COVID-19破口，竹山鎮公所全面加強鎮內環境消毒，同時針對同仁辦理洽公區域部分進行強化防疫作業，民眾洽公區域也加裝隔板，保護自己也保護他人，務必做到防疫滴水不漏。

竹山鎮公所表示，從上星期開始，針對鎮內的公共環境如圖書館、黃昏市場、人潮聚集處、市區、學校進行強化消毒作業，公部門部分，落實實聯制，統一前門出入口，進入公所需要確實登記、戴口罩、手部消毒，體溫過高者不可進入，此外，緊急加裝隔板，讓洽公民眾與同仁保持一定距離降低傳染風險。

此外，在6月8日前圖書館暫停開放室內使用，只提供借還書服務；所有鎮長盃運動賽事將延期舉辦，活動中心也暫停外借，社區、社團補助也各別通知延期或暫停，強化防疫作為，而面對這波疫情來勢洶洶，異地辦公也已經準備就緒，有需要時將會馬上進行開設作業。