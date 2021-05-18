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加強街友防疫 台中發口罩、酒精加上大聲公舉牌宣導

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
街友取得資訊不易，台中市社會局特別製作舉牌、大聲公播放防疫注意事項，減少近距離接觸，保護第一線防疫人員及街友。圖／台中市社會局提供
街友取得資訊不易，台中市社會局特別製作舉牌、大聲公播放防疫注意事項，減少近距離接觸，保護第一線防疫人員及街友。圖／台中市社會局提供

本土確診病例驟升，台中市社會局主動至街友經常聚集的火車站、地下道及公園，宣導戴口罩、保持社交距離、勤洗手、消毒等防疫措施，發放口罩、酒精、濕紙巾等物資，呼籲民眾一同落實防疫工作。

台中市社會局表示，除定期與交通局、建設局、區公所等單位，聯合辦理熱點區域查訪，火車站每週一次，地下道每兩週一次；自疫情警戒升級後，外展人員更在白班及夜班時段提高查訪密度，主動發放遊民口罩，勸導街友低度活動，保持社交距離及全時間佩戴口罩。

社會局說，考量街友取得資訊不易，社會局特別製作舉牌，利用大聲公播放防疫注意事項，減少近距離接觸，保護第一線防疫人員及街友。

台中市街友短期收容場所也加強防疫，例如人安基金會為避免群聚感染，昨天已預發一周食品物資；街友關懷協會餐食服務改用盒裝在門口發送，暫停站內用餐，勸導街友減少移動，自我保護避免群聚感染。

社會局強調，防疫期間持續關懷街友，如發現街友出現疑似上呼吸感染症狀，社會局將協助叫送救護車或轉介採檢，避免防疫出現漏洞，並將持續與衛生局、台中醫院執行遊民健康維護計畫，定期協助街友健康篩檢、衛教及防疫宣導。

街友 口罩 社交距離

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