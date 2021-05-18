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台中小六女童確診 母居家隔離外出市府開罰20萬

中央社 / 台中18日電

台中市重慶國小1名六年級女童確診，台中市衛生局今天表示，女童的媽媽居家隔離期間外出購物，開罰新台幣20萬元，送集中檢疫所隔離，詳細情節將在下午記者會中說明。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）本土疫情升溫，重慶國小1名六年級女童因與外婆進香，返家後女童、外婆均確診。

事發後，台中市重慶國小自5月17日起至5月31日停課，改採線上教學。重慶國小學生共470人，小學部355人、幼兒部115人，另有47名教職員。

台中市政府指出，女童因與外婆參加進香團，2天橫跨5縣市，跑了6處宮廟，2人返家後雙雙確診；女童的媽媽被列為居家隔離者，但被社區住戶發現外出購物，緊急通報台中市衛生局。

台中市衛生局長曾梓展表示，女童的媽媽已送集中檢疫所隔離中。確診者個案的接觸者未遵守居家隔離規定，已違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，依法開罰20萬元。

台中市政府指出，重慶國小初步匡列隔離教師9人、學生42人，其中有25名學生與女童同班，另外17人是女童課後輔導的同學；學校其餘者到5月31日前健康自主管理，全校採取線上教學。

台中市 衛生局 居家隔離

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