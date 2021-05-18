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台中染疫女童媽趴趴走確定要罰了！衛生局：罰20萬！

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中市政府昨天公布台中市第四例本土個案案2016為重慶國小六年級女童足跡。圖／台中市政府提供
台中市政府昨天公布台中市第四例本土個案案2016為重慶國小六年級女童足跡。圖／台中市政府提供

台中市衛生局今天說，昨天新增的台中市第四例本土個案案2016為重慶國小六年級女童，曾與宜蘭確診的外婆參加中南部進香團確診，染疫的女童媽媽在居家隔離14天期間被爆出外「趴趴走」引起居民恐慌，衛生局將依事證待女童媽媽隔離期滿後開罰，最重罰100萬元。台中市衛生局長曾梓展剛剛說，確定罰20萬元。台中市府下午3時將舉行台中市流行疫情指揮中心記者會說明。

衛生局說明，案2016女童的媽媽已送集中檢疫所隔離中。有關本市確診個案之接觸者未遵守居家隔離之規定，已違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第15條第1項，將視情節輕重處20萬元以上、100萬元以下罰鍰。

衛生局說明，這名女童5月8日被媽媽帶去與外婆會合，參加中南部進香團，5月9日回到台北，外婆帶小孩去宜蘭住一天，5月10日外婆帶回台中；5月15日上午曾到住家附近小七門市等處，兩人去過的進香團同團有人確診，在無症狀下母親、女童與外婆去篩檢，母親陰性、外婆、女童陽性。

民進黨議員林祈烽昨天說，有社區民眾向他投訴，指重慶國小女童確定病例，她的母親就是主要照顧者，市府更新她也參加祖孫進香團，雖檢查是陰性，須居家隔離，但女童的母親趴趴走，讓社區居民很驚慌。

台中市西屯區重慶國小也因案2016重慶國小六年級女童染疫，全校共有470人，匡列51名師生，包括25名同班同學，17名安親班同學，與9名教師隔離，其餘採自主健康管理。

衛生局 台中市

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