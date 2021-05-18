快訊

獨家專訪確診者母親：兒子發燒氣喘無人理 2天仍無法送醫

供電一早就黃燈！今若再停電 苦主恐為E、F組

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫情升溫 台中市原住民族文化館休館至6月8日

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
台中市原住民族文化館配合防疫，即日起至6月8日休館，停止接待民眾參訪、導覽、借用場地。圖／台中市政府提供
台中市原住民族文化館配合防疫，即日起至6月8日休館，停止接待民眾參訪、導覽、借用場地。圖／台中市政府提供

疫情嚴峻，台中市原住民族文化館（原名台中市原住民綜合服務中心）配合防疫，即日起至6月8日休館，停止接待民眾參訪、導覽、借用場地，全民防疫，並將視疫情滾動調整。

原民會指出，防疫休館期間，停止接待民眾入館參訪、導覽台中市政府與中央原民會合辦的「MAKAPAH美術獎」暨「全國原住民兒童繪畫創作比賽」得獎作品台中市巡迴展，同時停止借用場地辦理活動，原同意借用而尚未使用者可申請全額退還已繳費用，已部分使用者可申請退還尚未使用部分的費用，或另行協調延期使用，其餘期間已同意借用場地者不受影響。

洽公民眾活動區域僅限館內櫃檯洽公區域，其餘區域不開放，並請民眾配合館內人數管制、社交距離及防疫措施。館內戶外廁所仍維持開放使用，敬請民眾共同維護清潔、衛生。

此外，大雅區戶政事務所將暫停防疫休館期間館內簡易便民戶政服務，民眾請改往大雅區戶政事務所或電話(04)2566-4274洽辦。

台中市 原住民 疫情

延伸閱讀

防疫再升級 北市關渡自然公園全區關閉

防疫加嚴 高雄市四維及鳳山行政中心聯合洽公

疫情升溫待在家中防疫　三大OTT平台推免費追劇體驗

派出所防疫超前部署 受理報案區移到戶外泡荼桌暫停用

相關新聞

台中染疫女童媽趴趴走確定要罰了！衛生局：罰20萬！

台中市衛生局今天說，昨天新增的台中市第四例本土個案案2016為重慶國小六年級女童，曾與宜蘭確診的外婆參加中南部進香團確診...

彰化葡萄盤商染疫牽拖葡萄？小農遭退訂 農會出手輔導

彰化縣葡萄盤商北上賣葡萄而染疫，波及葡萄銷售，造成全國最大產地的溪湖區葡萄近日陸續遭退訂，溪湖鎮農會初步調查，遭退訂的都...

不只噴酒精消毒！中市府員工餐廳今起戴手套夾菜

疫情升溫，除了噴酒精消毒雙手，台中市府員工餐廳祭出新措施，除了噴酒精消毒雙手，今天新規定夾菜得戴手套，不少人到餐廳後直接...

台中加碼防疫 籃球、網球、棒壘球等室外運動場不開放

本土疫情升溫，台中市除配合中央暫停營業保齡球館、撞球場、健身中心、含國民運動中心、室內螢幕式高爾夫練習場、遊藝場、游泳池...

竹山鎮防疫完成全鎮環境消毒 民眾洽公區加設隔板

為防堵COVID-19破口，竹山鎮公所全面加強鎮內環境消毒，同時針對同仁辦理洽公區域部分進行強化防疫作業，民眾洽公區域也...

加強街友防疫 台中發口罩、酒精加上大聲公舉牌宣導

本土確診病例驟升，台中市社會局主動至街友經常聚集的火車站、地下道及公園，宣導戴口罩、保持社交距離、勤洗手、消毒等防疫措施...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。