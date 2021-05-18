疫情升溫 台中市原住民族文化館休館至6月8日

疫情嚴峻，台中市原住民族文化館（原名台中市原住民綜合服務中心）配合防疫，即日起至6月8日休館，停止接待民眾參訪、導覽、借用場地，全民防疫，並將視疫情滾動調整。

原民會指出，防疫休館期間，停止接待民眾入館參訪、導覽台中市政府與中央原民會合辦的「MAKAPAH美術獎」暨「全國原住民兒童繪畫創作比賽」得獎作品台中市巡迴展，同時停止借用場地辦理活動，原同意借用而尚未使用者可申請全額退還已繳費用，已部分使用者可申請退還尚未使用部分的費用，或另行協調延期使用，其餘期間已同意借用場地者不受影響。

洽公民眾活動區域僅限館內櫃檯洽公區域，其餘區域不開放，並請民眾配合館內人數管制、社交距離及防疫措施。館內戶外廁所仍維持開放使用，敬請民眾共同維護清潔、衛生。

此外，大雅區戶政事務所將暫停防疫休館期間館內簡易便民戶政服務，民眾請改往大雅區戶政事務所或電話(04)2566-4274洽辦。