阿嬤搭車丟錢包求助警 結果錢包已在派出所秒尋回

台中市七旬陳姓阿嬤在前天搭計程車到台中車站，未料下車後找不到錢包，事隔20多分鐘後，阿嬤跑去派出所報案，沒想到經警員詢問阿嬤遺失的錢包特徵後，發現20分鐘前才有一名計程車司機送交招領的錢包，與阿嬤描述的符合，後續經確認後，證實是阿嬤的錢包，阿嬤也直說「才報案就找回，真的是太好了」。

台中市第三警分局立德所警員羅挺維前天下午2時許執勤時，接獲唐姓計程車司機送交一個錢包，唐報稱疑似有客人遺留在車內，需由警方失物招領，通知失主領回。警方依規定受理後，根據錢包內的證件，聯絡錢包的失主。

當時遺失錢包的陳姓阿嬤（76歲）在搭計程車到台中車站，準備買車票時，發現錢包遺失，阿嬤以為錢包掉落在下車處，先回到下車處尋找，找不到後才打電話報警求助，並到附近的派出所。

警方在受理後，發現阿嬤的描述遺失的錢包，與唐姓司機送交的錢包特徵雷同，經確認後，證實是阿嬤的錢包，讓阿嬤在到派出所報案後「秒尋回」錢包，阿嬤也直呼「太好了」。

警方提醒民眾，出門在外個人貴重物品務必置於包包內等較不易掉落之處，下車前也請再次檢查有無遺留個人物品，並避免將貴重物品放置車內，減少遺失風險。