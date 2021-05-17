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彰化新增5確定病例足跡 有超市、教會還搭客運

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣新增新冠肺炎5確定病例，中央流行疫情指揮中心公布他們的足跡，有超市、教會等，還搭客運。圖／縣府提供
彰化縣新增新冠肺炎5確定病例，中央流行疫情指揮中心公布他們的足跡，有超市、教會等，還搭客運。圖／縣府提供

中央流行疫情指揮中心今天公布彰化縣新增5名新冠肺炎確定病例，包括葡萄家族傳播鏈的盤商外孫及妻參加喜宴造成同桌3人染疫，以及萬華夫妻鏈大姨子的兒子同班同學，指揮中心也公布他們的足跡，包括超商、教會，甚至還搭客運，幾乎遍及全縣各鄉鎮市。

其中，盤商外孫就讀國小三級，校方也宣布他就讀班級停課；感疫的萬華夫妻回岳家過母親節，在聚餐時，除傳染給岳父母外，也感染給大姨子就讀彰化市彰泰國中的兒子，昨晚再確認傳染給同班同學，彰泰國中因為有兩名確定病例，停課兩周。

到台北萬華賣葡萄受感染確診的盤商妻子除已9人確診外，又被檢出他在本月8日中午參加彰化縣花壇全國麗園大飯店喜宴，同桌3人再檢出陽性，彰化縣共匡列當天中午參加喜宴及餐廳服務人員共1300人，要求自即日起到5月22日，如有相關新冠肺炎症狀都要接受採檢。

指揮中心今天公布這新增5人確診，合計彰化縣已有20人確診，這5人新增確定病例的足跡，從5月7日到5月15日，主要在彰彰化，從田中、溪湖、員林、埔心、北斗、田尾、溪州、大村等鄉鎮，有超市、教會、金融機構、餐飲店、歌唱班及彰化及員林客運等，北彰則彰化師大附工等。

彰化縣衛生局呼籲民眾在所公布的足跡，曾出現在當時段及地點，必須加強自主健康管理，如果有不適等相關症狀，應儘速採檢。

彰化縣新增新冠肺炎5確定病例，中央流行疫情指揮中心公布他們的足跡，有超市、教會等，還搭客運。圖／縣府提供
彰化縣新增新冠肺炎5確定病例，中央流行疫情指揮中心公布他們的足跡，有超市、教會等，還搭客運。圖／縣府提供
彰化縣新增新冠肺炎5確定病例，中央流行疫情指揮中心公布他們的足跡，有超市、教會等，還搭客運。圖／縣府提供
彰化縣新增新冠肺炎5確定病例，中央流行疫情指揮中心公布他們的足跡，有超市、教會等，還搭客運。圖／縣府提供
彰化縣新增新冠肺炎5確定病例，中央流行疫情指揮中心公布他們的足跡，有超市、教會等，還搭客運。圖／縣府提供
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