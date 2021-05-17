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防疫當頭 彰化縣各鄉鎮市成立「口罩糾察隊」勸導

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣政府為緊急應變COVID-19新冠肺炎疫情，避免疫情擴散，比照重要災害，今天下午在消防局開設疫情災害應變中心，由指揮官彰化縣長王惠美主持。記者劉明岩／攝影
彰化縣政府為緊急應變COVID-19新冠肺炎疫情，避免疫情擴散，比照重要災害，今天下午在消防局開設疫情災害應變中心，由指揮官彰化縣長王惠美主持。記者劉明岩／攝影

彰化縣政府為緊急應變COVID-19新冠肺炎疫情，避免疫情擴散，比照重要災害，今天下午在消防局開設疫情災害應變中心，指揮官彰化縣長王惠美還與26個鄉鎮長視訊討論，裁示各鄉鎮市公所成立「口罩糾察隊」及「個案熱區清消大隊」，防止疫情擴散。

彰化縣政府依據「彰化縣災害應變中心作業要點」規定，開設疫情災害應變中心，26鄉鎮市公所也要同步開設鄉鎮市級的應變中心，以共同提升防疫量能，防堵破口。

彰化縣政府應變中心由縣長王惠美擔任指揮官，進駐單位除縣府25局處外，另有相關單位如彰化後備指揮部，以及以視訊參與討論的26鄉鎮市公所，希望動員政府各層級投入全面防疫工作。

昨天討論重點除滾動修正暫停營業場所、停止進香團與繞境相關活動、政府轄管場所暫停開放、公辦課程全面停課、傳統市場管控措施等外，並加入26鄉鎮市公所防疫動員。

指揮官王惠美最後裁示：

一、各鄉鎮市公所成立「口罩糾察隊」，勸導民眾應遵守指揮中心的規定。

二、各鄉鎮市公所成立「個案熱區清消大隊」，依據縣指揮中心提供的熱區範圍，24小時內完成清消。

三、各鄉鎮市公所應定期查核各場所人流的管制措施及防疫作為。

疫情 王惠美

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