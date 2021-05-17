林明溱籲縣民少去外地 外縣市就地避疫也別來南投
南投縣做為疫情的淨土，在南投縣長林明溱防疫總動員下，今晚召集醫師公會及基層診所協會，計畫希望恢復85床隔離床設置，增加醫院採撿能量等，未雨綢繆因應疫情可能擴散，林明溱說，「疫情緊繃下，呼籲縣民非必要少去外縣市，待在家裡是最好的防疫，也請在北部的親朋好友，就地「避疫」，別來南投最好」。
縣長林明溱表示，北部疫情吃緊，除了希望政策封城，考量可能會有染疫的民眾也可能跑到中南部來避疫，南投縣必需防範未然，守住南投縣成為是新冠肺炎疫情的乾淨浄土。
中區指揮官黃高彬說，這波疫情應屬英國病毒株，慶幸的是南投人口密度不高，但南投縣是觀光大縣，認同縣長林明溱的看法，籲可能染疫者盡量別來，是正確防疫做法。
南投縣醫院醫師公會及基層診所協會防疫醫療會議，今天傍晚邀集中區指揮官黃高彬，以及南投縣10家醫院院長、醫師公會及基層診所協會理事長參加，共同討論南投縣醫療的量能，為未來分艙分流、收治病患，進行超前部署。
初步討論6家縣內急救責任醫院，在新冠疫情期間設置隔離床計85床，含負壓隔離病床5床，普通隔離病床11床，暫時隔離病床53床，都要全數恢復開設，並請各醫院以樓層為單位擴充專責病房，為預備收治確診個案做整備。
衞生局長黃昭郎也說，南投縣新冠疫苗目前還有990劑，今天暫停自費及65歲以上老人的接種後，將全部保留讓各醫院鼓勵醫護人員施打，確保第一線人員健康，也請6家採檢醫院增加採檢量能、建立專責窗口，以利疑似個案即時收治住院及社區採檢個案快速採檢。
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