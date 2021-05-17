聽新聞
test
0:00 / 0:00
周一遊客數跳崖下跌！溪頭杉林溪遊樂區人潮不再
台大溪頭自然教育園區一直是國人最愛去的森林遊樂區，因應多個縣市已提升疫情警戒至準三級警戒，園區停車場從到晚空蕩蕩外，入園人數甚至跳崖式下跌，全天只剩1000多人進場，而鄰近的杉林溪森林遊樂區正值繡球花季，但遊客一整天不到1000人，讓業者難得清涼一夏。
繼林務局今天宣布全面暫停開放管轄區域內所有森林育樂場域，包含國家森林遊樂區、軌道設施、林業文化園區、平地森林園區、自然教育中心與生態教育館等場館，溪頭教育園區指出，過去平均4000至5000人的遊客數，因最近新冠肺炎疫情連環爆，不僅雙北提升至3級警戒，很多縣市升也到準3級了，連帶使大家減少不必要的外出。
園方主任彭嘉文指出，「今天全天沒人來！」不但停車場空蕩蕩，園內更是少有的冷清，全天統計人數只有千餘人，並表示未來自18日起至5月28日止，溪頭及鳳凰自然教育園區已進行總量管制，以溪頭最大承載量8000人計算，將配合中央流行疫情指揮中心及南投縣政府的相關限制措施，降4成控制遊客進入外，即日起要求入園民眾實聯制、全程佩戴口罩並維持社交距離。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言