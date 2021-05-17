周一遊客數跳崖下跌！溪頭杉林溪遊樂區人潮不再

台大溪頭自然教育園區一直是國人最愛去的森林遊樂區，因應多個縣市已提升疫情警戒至準三級警戒，園區停車場從到晚空蕩蕩外，入園人數甚至跳崖式下跌，全天只剩1000多人進場，而鄰近的杉林溪森林遊樂區正值繡球花季，但遊客一整天不到1000人，讓業者難得清涼一夏。

繼林務局今天宣布全面暫停開放管轄區域內所有森林育樂場域，包含國家森林遊樂區、軌道設施、林業文化園區、平地森林園區、自然教育中心與生態教育館等場館，溪頭教育園區指出，過去平均4000至5000人的遊客數，因最近新冠肺炎疫情連環爆，不僅雙北提升至3級警戒，很多縣市升也到準3級了，連帶使大家減少不必要的外出。