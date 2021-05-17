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彰化累計20例 家長急到校接回孩子 籲應該停課啦

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣衛生局公佈確診個案公共場所活動史，呼籲民眾有到過這些地方，若有出現發燒、上呼吸道症狀者都應儘速就醫篩檢。圖／彰化衛生局提供
彰化縣衛生局公佈確診個案公共場所活動史，呼籲民眾有到過這些地方，若有出現發燒、上呼吸道症狀者都應儘速就醫篩檢。圖／彰化衛生局提供

彰化縣大葉大學今天起到30日啟動線上教學，由於彰化縣已有4所國中小有停課班級，引發連鎖效應，愈來愈多學生不敢到校上課，各中學和國中小也都緊急準備線上教學因應，隨時準備上線。

彰化縣最近疫情今年新冠肺炎確診人數已累計到20例，彰化市彰泰國中因有二名學生確診全校停課，芬園國中、和群國中國三學生因會考與彰泰同試場也停課，而南彰也有某國小有一班停課，該校即使沒有停課的班級今天也約有三分之二學生請假。

由於縣府還未公佈南彰是哪所國小一班停課，家長更難心安，有的家長今天原本把孩子送到學校，近中午又陸續接回學生，中午有學校不少學生排隊等著請假由家長接回，有家長不諒解的說「為何不公布學校」讓大家更能做好防範，也有家長認為彰化應該比照雙北，該停課就停課，免得孩子不敢去上學，又怕進度落後。

南彰某中學學生請假人數也多，校長說，去年疫情其實都演練過線上教學機制，也依照中央和縣府指引措施，若學校停課，需在一周內提出補課方案，二個月內完成補課，但疫情瞬息萬變，不論線上教學或補課仍有執行面的種種困難要克服。

大學因應疫情線上教學應變則較單純快速，大葉大學校長梁卓中說，大葉大學從今天起所有課程全面實施線上教學，並落實線上點名，同時提醒學生在住處運用電腦、手機等行動裝置同步上課，減少出入公共場所，降低群聚感染風險，共同防疫，若因課程性質確實無法採取線上教學，老師也可選擇在恢復實體教學後補課。

大葉大學教務長陳文儉指出，教務處網頁提供有數位教學相關軟體JoinNet、Google Meet、TEAMS等的操作方式，為兼顧防疫考量與教學不延宕，學校也請授課教師將全面線上教學期間的上課方式、使用工具和平台等資訊公佈在iCourse數位學習平台，並同步透過學校系統發送mail給修課學生，方便學生銜接線上課程。

彰化縣衛生局公佈確診個案公共場所活動史，呼籲民眾有到過這些地方，若有出現發燒、上呼吸道症狀者都應儘速就醫篩檢。圖／彰化衛生局提供
彰化縣衛生局公佈確診個案公共場所活動史，呼籲民眾有到過這些地方，若有出現發燒、上呼吸道症狀者都應儘速就醫篩檢。圖／彰化衛生局提供
彰化縣衛生局公佈確診個案公共場所活動史，呼籲民眾有到過這些地方，若有出現發燒、上呼吸道症狀者都應儘速就醫篩檢。圖／彰化衛生局提供
彰化縣衛生局公佈確診個案公共場所活動史，呼籲民眾有到過這些地方，若有出現發燒、上呼吸道症狀者都應儘速就醫篩檢。圖／彰化衛生局提供
彰化縣衛生局公佈確診個案公共場所活動史，呼籲民眾有到過這些地方，若有出現發燒、上呼吸道症狀者都應儘速就醫篩檢。圖／彰化衛生局提供
彰化縣衛生局公佈確診個案公共場所活動史，呼籲民眾有到過這些地方，若有出現發燒、上呼吸道症狀者都應儘速就醫篩檢。圖／彰化衛生局提供

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