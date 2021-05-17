台中每3天就有1件投資 議員疑台中怎成低薪城市？

台中市議會今進行財政經濟部分業務質詢，市議員楊正中指出盧市府執政近3年，台中「富市三」的想法是否實現？經發局說招商有成「每3天就有一案投資台中，每天平均9.3億投資額」楊正中説，中市勞工薪資仍低迷，要求經發局應招好好招商，「不是撿到籃裡都是菜」，讓企業與勞工可以一起賺錢。

楊正中說，盧市府團隊執政已步入第三年，而當初台中富市三的政見「前店、後廠、自由港」，至今執行情形如何？

楊正中指出「前店」作為應協助產業掌握投資資訊，排除投資障礙。「後廠」協助業者產業轉型升級；「自由港」為讓人與貨物可自由流動，將透過法制調整讓體制鬆綁，讓土地運用更有彈性。

經發局張峯源局長回應，排除投資障礙部分，他舉例因很多廠商至中科后里園區投資，反映當地沒有公車站，因此經發局協助廠商設立三個公車站點。產業升級部分則為補助1500萬給航太業者升級；另法令鬆綁協助工廠容積「長高、長胖」。楊正中認為經發局努力還不夠，「1500萬就可協助航太升級？」要求重新檢討。

楊正中發現，人力公司的薪資平台統計，台中市勞工的薪資3萬3420元，是六都倒數第二、只比高雄3萬2668元好；對比全台城市平均薪資行情3萬4714元，還少了1294元。而在平台第一名的新竹4萬7188元，因為有竹科帶動周邊經濟發展，連帶苗栗4萬1410元也受惠。

顯示科學園區不但可提高該城市提高平均薪資，也為周邊產業也帶來繁榮。楊正中質疑，台中也有中科、工業園區以及精密機械園區，如台中真的招商有成，為何勞工就業薪資仍低迷？要求經發局要招好商，不要讓台中成為低薪城市。

張峯源表示，台中市產業結構以服務業為主，造成薪資偏低。