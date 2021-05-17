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因應疫情 東勢林區管理處轄森林育樂場域明起全休園
國內新冠肺炎疫情確診人數持續增加，為避免民眾流動增加感染風險，東勢林區管理處所轄各森林育樂場域明天起全面休園。
東勢林區管理處表示，國內本土染疫人數持續增加，中央疫情指揮中心呼籲民眾減少不必要之移動、活動或集會，雖然森林環境相對空曠安全，但為提前因應降低染疫風險，東勢林管處轄管大雪山、八仙山、合歡山、武陵國家森林遊樂區及東勢林業文化園區自5月18日起至5月28日全面休園，已訂妥各山莊住宿遊客將可全數退還訂金。
考量登山為高強度運動，過程需深度呼吸卻不易全程配載口罩，時值防疫高度警戒期間，山域事故搜救困難度隨之升高，需保障救難人員安全並珍惜醫療資源，東勢林管處呼籲民眾，轄內步道群如谷關七雄步道、鳶嘴稍來山步道、橫嶺山步道、合歡東峰及合歡尖山步道等計15條步道，如非必要，暫勿前往山區。各場域開放情形將視中央流行疫情指揮中心發佈的最新資訊即時滾動式調整，最新資訊可至台灣山林悠遊網(https://recreation.forest.gov.tw/)、林務局局網(https://www.forest.gov.tw)、東勢林區管理處處網 (https://dongshih.forest.gov.tw)查詢。
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