因應疫情 東勢林區管理處轄森林育樂場域明起全休園

國內新冠肺炎疫情確診人數持續增加，為避免民眾流動增加感染風險，東勢林區管理處所轄各森林育樂場域明天起全面休園。

東勢林區管理處表示，國內本土染疫人數持續增加，中央疫情指揮中心呼籲民眾減少不必要之移動、活動或集會，雖然森林環境相對空曠安全，但為提前因應降低染疫風險，東勢林管處轄管大雪山、八仙山、合歡山、武陵國家森林遊樂區及東勢林業文化園區自5月18日起至5月28日全面休園，已訂妥各山莊住宿遊客將可全數退還訂金。