快訊

苗栗出現首例確診者！活動遍及新北、台中　匡列接觸者66人

新北市確診暴增 侯友宜：為升四級做準備

聽新聞
test
0:00 / 0:00

因應疫情 東勢林區管理處轄森林育樂場域明起全休園

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
武陵桃山步道。圖／東勢林管處提供
武陵桃山步道。圖／東勢林管處提供

國內新冠肺炎疫情確診人數持續增加，為避免民眾流動增加感染風險，東勢林區管理處所轄各森林育樂場域明天起全面休園。

東勢林區管理處表示，國內本土染疫人數持續增加，中央疫情指揮中心呼籲民眾減少不必要之移動、活動或集會，雖然森林環境相對空曠安全，但為提前因應降低染疫風險，東勢林管處轄管大雪山、八仙山、合歡山、武陵國家森林遊樂區及東勢林業文化園區自5月18日起至5月28日全面休園，已訂妥各山莊住宿遊客將可全數退還訂金。

考量登山為高強度運動，過程需深度呼吸卻不易全程配載口罩，時值防疫高度警戒期間，山域事故搜救困難度隨之升高，需保障救難人員安全並珍惜醫療資源，東勢林管處呼籲民眾，轄內步道群如谷關七雄步道、鳶嘴稍來山步道、橫嶺山步道、合歡東峰及合歡尖山步道等計15條步道，如非必要，暫勿前往山區。各場域開放情形將視中央流行疫情指揮中心發佈的最新資訊即時滾動式調整，最新資訊可至台灣山林悠遊網(https://recreation.forest.gov.tw/)、林務局局網(https://www.forest.gov.tw)、東勢林區管理處處網 (https://dongshih.forest.gov.tw)查詢。

八仙山國家森林遊樂區。圖／東勢林管處提供
八仙山國家森林遊樂區。圖／東勢林管處提供

疫情 新冠肺炎

延伸閱讀

六福村、小人國暫停營業！全台「樂園景點閉館」懶人包

阿里山森林遊樂區、森林鐵路18日起暫停營運至28日

全台最美景點「封園閉館」整理包！司馬庫斯、最長七彩吊橋、多良車站、12步道暫停開放

加強防疫 東勢林區管理處各森林遊樂區用餐一律外帶

相關新聞

喜宴同桌3人確診彰化急叩千人篩檢 今起採預約制

彰化縣新冠疫情拉警報，衛福部彰化醫院昨天晚上臨時加開快篩站，因一時湧入上百名民眾，深夜久等大發脾氣開罵，彰化醫院緊急改寫...

日月潭水力電廠可4分鐘緊急發電 10部機組歲修完畢備載

又是晴朗高溫的一天，上周受興達電廠事故影響，全台一度發生全省分區大停電，台電表示，日月潭水庫的大觀、明潭2座水力發電廠，...

因應疫情 東勢林區管理處轄森林育樂場域明起全休園

國內新冠肺炎疫情確診人數持續增加，為避免民眾流動增加感染風險，東勢林區管理處所轄各森林育樂場域明天起全面休園。

台中每3天就有1件投資 議員疑台中怎成低薪城市？

台中市議會今進行財政經濟部分業務質詢，市議員楊正中指出盧市府執政近3年，台中「富市三」的想法是否實現？經發局說招商有成「...

綠營敲碗批中市沒紓困配套 副巿長：先防疫

民進黨台中市議員今在市議會質詢，本土疫情爆發，燒到台中。市府緊急宣布23大場所暫停營業，但2天過去，市府還沒統計出影響到...

調整營業時間又一家 台中中友百貨歡迎民眾改上網購物

台中市中友百貨公司下午發出新聞稿指出，為因應政府防疫措施，考量員工安全及人力調配，今天起至28日，營業時間調整為每天上午...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。