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苗栗出現首例確診者！活動遍及新北、台中　匡列接觸者66人

新北市確診暴增 侯友宜：為升四級做準備

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綠營敲碗批中市沒紓困配套 副巿長：先防疫

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
中市夜市等23場所暫停營業，民進黨台中市議員要求紓困助商家度難關。記者陳秋雲/攝影
中市夜市等23場所暫停營業，民進黨台中市議員要求紓困助商家度難關。記者陳秋雲/攝影

民進黨台中市議員今在市議會質詢，本土疫情爆發，燒到台中。市府緊急宣布23大場所暫停營業，但2天過去，市府還沒統計出影響到多少店家丶攤商，相關紓困方案與經費還沒影。議員呼籲市府要盡快盤點損失並建立配套措施，協助市民度難關。

副市長令狐榮達表示，目前先防疫，其次是紓困，市府原本去年就擬定紓困九箭開始啟動，但有些可能已超過時效，因此會進行盤點，有些稅會停徵如娛樂稅或者減免。

市議員江肇國表示，上周雙北升為三級警戒後，台中市也宣布進入準三級警戒狀態，中市府隨即關閉夜市與23大營業場所，光夜市攤商就高達4000多家。但相比去年市府因應疫情推出「紓困九箭」，從本土疫情爆發至今，市府除了尚未盤點影響商家數外，連相關的損失補助配套都還沒擬定。

江肇國呼籲，市府應盡快調整預算，減少綁樁式、煙火式活動與宣傳費用，盡快編列紓困經費，協助因疫情而虧損的店家丶市民。

議員李天生表示，今年的疫情延燒比去年嚴重，只見市府一直開記者會，甚至宣布關閉夜市，不過許多店家、攤商卻還不知情，依舊開業。

議員張家銨指出，疫情的影響並非只有經發局所職掌的業務範疇，包含交通局委外的停車場、運動局委外的運動場館等也受到衝擊。目前只看到市府針對市場攤商提出1到3月的租金打9折，不過疫情變化極快，市府應滾動式檢討，並盡快提出相關配套。

議員周永鴻指出，現在有登記的八大行業等娛樂業大多願意遵守政府要求停止營業，但沒有登記的地下經濟難以掌握出入人士，才是真正的防疫隱憂。市府應該加強查緝，避免防疫破口。

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