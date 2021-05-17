搶購囤積風潮 中南部蔬果後勢看漲　

雙北疫情升溫，北部果菜市場限縮進場交易量，但在搶購囤貨的預期心理下，中南部產地價格緩步上升，拉到和往年差不多的水準，每公斤均價16至17元，預期後勢看漲。

本土疫情嚴峻，出現餐旅退訂潮，北部果菜市場限制進場交易量以免剩貨，到貨量減少造成漲價的表象；中南部蔬菜商原本每天北上送貨，改為減量或兩天送貨一次，造成出貨「塞車」。蔬果天天生長，不因疫情放慢生長速度，沒在最佳時間採收恐影響品質，農民和承銷商頗感頭痛。

不過，承銷商發現消費者在預期心理下搶購囤貨，無法經由北部果菜市場批發出售的蔬果，可改從其它批發零售管道賣出，只是銷售速度較慢，連帶放慢整體交易價格的上漲速率。

「最近幾天要賣比較久，晚市之前都賣得完，價格還好。」批發紅蘿蔔、苦瓜、葉菜的農民都表示，今年本土疫情跟去年不同，今年北部疫情嚴重，民眾搶購囤貨，中南商的蔬果照樣能賣出去。

溪湖鎮果菜市場總經理蔡健文說，去年到年初幾波冷氣團讓菜價大漲，天氣回暖穩定後，菜價一路下滑，清明節過後到現在，維持每公斤均價11元至12元，最近拉升到16至17元。

蔡健文又說，按理來講以前5月進入颱風期，菜價都會飆漲，但今年雨少，蔬果品質較差，又遇到疫情作祟，像目前盛產的白玉苦瓜，往年每公斤均價50至60元，今年只有40至50元，承銷商進場批購情況還不錯，價格會再拉升。