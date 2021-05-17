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興達電廠發生1號機無預警故障 台電稍後對外說明

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日月潭水力電廠可4分鐘緊急發電 10部機組歲修完畢備載

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
車埕上方的明潭發電廠下池，是水力發電的重要水庫及抽蓄發電機組。記者黑中亮／攝影
車埕上方的明潭發電廠下池，是水力發電的重要水庫及抽蓄發電機組。記者黑中亮／攝影

又是晴朗高溫的一天，上周受興達電廠事故影響，全台一度發生全省分區大停電，台電表示，日月潭水庫的大觀、明潭2座水力發電廠，目前10台備載抽蓄機組，雖由於水情不佳，水力電廠發電量受影響，但已全部歲修完畢，260萬瓩的裝置備載容量，可在4分鐘內緊急啟動，併聯全部水力機組發電。

大觀電指出，日月潭今天清晨水位735公尺，儲水量3625萬公噸，但表示近來晚間放水，再利用中午大陽能光電進帳不少，進行抽蓄進水中，水位還在上升中，希望未來配合中區水資源局調度釋放民生用水，保持每周下降30至40公分，努力維持日月潭儲水，爭取支撐到6月底，等待雨季降雨回補。

針對上周瞬時尖峰負載頻創新高，一度達到3705.6萬瓩，不僅超越去年5月尖峰負載紀錄3379.1萬瓩，更突破歷年5月份最高用電紀錄，台電大觀廠指出，明潭6號機已提早於上周五14日完成歲修工作，目前全部10組機組在夏季尖峰前已投入備載，可以快速併聯加入；大潭、中火及核三等電廠，也將在5月中旬歲修完陸續歸隊。

大觀電廠副廠長曾東釗表示， 日月潭各抽蓄機組調度目前不受水情影響，晚間部分發電放水在下池水庫，白天中午再以光電抽回日月潭調度，且發電運轉具快速加載、抽水運轉具低頻卸載等功能，努力為今夏挹注可靠電力。

日月潭 台電 水庫

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