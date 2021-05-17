台中大甲區大安港路道路改善工程 9月前可完工

台中市大甲區大安港路是連接台61西濱公路及台1線之主要聯外道路，道路因車輛長期輾壓部分破損龜裂，新政路至后里排水路段尚未改善，經當地里長追蹤反應，台中市議員李榮鴻去年中旬辦理會勘要求市府將未改善路段補齊，今天辦理施工前設計規劃說明會，市府說明，此工程今年9月前可完工。

當地里長魏李嫌和廖溫恭說明，該路段已多年未改善，對於靠近市區的道路來說路況相當差，又是民眾主要通行道路，機車若有不慎輾壓龜裂處打滑後果不堪設想。

台中市政府建設局海線工程隊長蘇佳禾表示，這次計畫工程總經費約550萬，路面改善施作長度共595公尺，施作面積9520平方公尺，預計今年9月前可完工。

台中市議員李榮鴻表示，甲安埔地區還有許多道路未完成改善，也都有提案或請相關局處錄案，經費龐大的部分則請公所送瞻計畫向中央申請經費，溫寮溪聯絡道路的招標作業也正進行，希望未來能帶給甲安埔更便捷的交通環境，帶動人潮的進駐。