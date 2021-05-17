南投議員批老人健保補助跳票 縣府允再研議

南投縣位居全台最老縣市前三名，縣長林明溱曾提出補助全縣75歲以上長輩健保費，但至今仍未實行，縣議員賴燕雪今質詢要求縣府編列經費落實政策，別讓縣長政策跳票；社勞處長林志忠表示，初估年經費達3.6億元仍需細部盤點研議。

縣議員賴燕雪指出，南投人口老化問題嚴重，在全台最老縣市排序名列前茅，甚至位居第二名，縣長林明溱也因此曾針對老人福利提出3項政策，其中老人乘車補助從300元提高到1000元，敬老金從500元提高至1000元，2項均已達標。

唯獨縣內75歲以上老人的健保費由政府負擔，而當時林縣長提出政見，就是盼政府全額吸收，以降低家庭經濟負擔，確保醫療服務及品質，包括維護就醫權益，但縣府似乎都未關注推行，因此到現在還遙遙無期。

賴表示，希望縣府在該會期前精確盤點資源，計算縣內75歲以上人口，依每人補助多少或健保費基本門檻，將其納入由政府來吸收，確實評估可行性，畢竟是縣長提出的老人福利政策，不要跳票，也是許多長輩的期待，別讓他們期待落空。

社會及勞動處處長林志忠說，統計到今年3月底前，75歲以上縣民約有3萬9111人，扣除低收、中低收已有補助者，仍有3萬6000多人，以每人單月健保自行負擔額達826元，粗估全年所需預算就達3.6億元，所需經費不小仍需細部盤點研議。