因應疫情升溫 台中市議會停會至5/31

本土疫情升溫，台中市議會適逢定期會期間，議會今天經政黨協商後宣布，將停會至5月31日，後續視疫情狀況作滾動式檢討，並呼籲市民不要過度恐慌，配合防疫措施共度考驗。

台中市議會近日將召開第3屆第5次定期會，因應疫情升溫，台中市議會議長張清照、副議長顏莉敏，今天召集國民黨團書記長、民進黨團總召、親民黨團召集人、無黨籍召集人，進行政黨協商。

會後台中市議會發布新聞稿表示，為配合市府防疫需要，讓市府團隊專心做好防疫工作，議會自18日起停會至31日，剩餘議事日程順延，5月31日再召開政黨協商，視疫情狀況作滾動式檢討，並將備妥視訊會議設備。

台中市議會呼籲，市民不要過度恐慌，應配合中央流行疫情指揮中心規定，及台中市政府11大防疫措施，做好各項防疫，尤其近期不要到人多的地方或參加聚會，相信會共同度過這次疫情的考驗。