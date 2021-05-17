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疫情損失慘 盧秀燕向中央爭取11場所減徵娛樂營業稅

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員黃馨慧建議減徵娛樂營業稅，市府e指通APP協助落實「實聯制」防疫。記者陳秋雲／攝影
台中市議員黃馨慧建議減徵娛樂營業稅，市府e指通APP協助落實「實聯制」防疫。記者陳秋雲／攝影

台中市議會今進行財政經濟業務質詢，國民黨議員黃馨慧表示，全國15日起強化防疫，不論餐飲或小吃百貨等業者都受到營業損失。且夜市、攤商人力不足等因素，目前要求「實聯制」可能淪為嘴巴說說而已。黃馨慧建議研擬「台中e指通」APP支援市民「實聯制」。另11大場所不須查核免徵娛樂稅，並在已確診區域設外篩站，讓民眾安心。財政局長羅仙法表示，市長盧秀燕日前已向行政院長爭取。

黃馨慧表示，15日中央防疫定調「全國強化、部分升級」。目前中央防疫疫調說明已權授地方政府，但例如防疫設備、紓困金都沒到位，地方如何抗疫？台中至16日為止已有2確診案例，應該評估在確診區域設置快篩站。

黃馨慧強調，市府「台中E指通」APP花費640萬，唯一功能只有「查詢市府活動」。為何不能建置「實聯制」APP功能、分享給全市餐飲、小吃店或攤商落實防疫政策，讓台中市民安心、放心。

黃說，台中11大場所、11大夜市全部停業，對中產階級產生巨大民生衝擊，市府要求主動查核才決定是否免徵娛樂稅，但需要編列多少查核人員？查核人員如何防疫、才能確保不會在查核時可能感染？若是電話查核，真實性不如實地查核，查核還有必要性嗎？建議財政稅務單位直接給予免徵娛樂稅。

另外，對於台中因為防疫停業業者，也請市府積極向中央爭取減徵營業稅，地方政府「超前佈署」才能讓台中市民安然度過疫情！

實聯制 台中市 小吃

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