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喜宴同桌3人確診彰化急叩千人篩檢 今起採預約制
彰化縣新冠疫情拉警報，衛福部彰化醫院昨天晚上臨時加開快篩站，因一時湧入上百名民眾，深夜久等大發脾氣開罵，彰化醫院緊急改寫官網程式，今天起民眾上網預約，在預約時間才能到場篩檢，以免群聚等候和秩序大亂。
彰化縣葡萄商家族一家6口確診，女兒不知染疫的潛伏期，5月8日中午曾到花壇鄉全國麗園飯店參加喜宴，同桌3人感染確診，衛生局昨天急叩當天參加喜宴的1300名民眾接受快篩。昨天晚上，彰化醫院已完成篩檢160人。
今天上午8點起陸續有民眾到彰化醫院篩檢，篩檢站設在醫院後門的停車場。院方表示，今天開始採預約篩檢，以避免再出現大批人潮在醫院內外排隊，修改後的預約程式將在彰化醫院官網公告，受理符合資格的民眾上網預約，在預約時間才能到場篩檢。
民眾在醫院後門的停車場三三兩兩站立，糟糕的是有等待者拿掉口罩往地面吐一口痰，痰液在地面閃閃發光，自然風乾，沒有任何清潔和消毒處理的措施。一位媽媽帶幼兒，拿可攜式小電風扇在孩子的臉頰邊往向吹風，以避免病毒迎面而來。
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