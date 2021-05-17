高雄跟進國三、高三生停課 台中教育局：去網咖更危險

雙北宣布高中職以下學校明起停課至28日，台中市教育局長楊振昇今上午說，相較之下學校仍較安全，對國三、高三學生而言，與其待在家裡，可能會跑去網咖等地，反而造成防疫破口，依防疫規定在學校仍然比較安全。

台中市昨晚宣布小六女童確診，西屯區重慶國小今起停課到31日，大里確診男子案1591從到過北屯區福隆宮，鄰近的東山高中國中部學生曾到該寺廟參與祈福，東山高中也緊急停課採取線上教學，但不少家長擔心，停課規模應擴大。

雙北原本宣布國三、高三學生今起停止到學校，今天更進一步宣布，明天起高中職以下學校先全面停課到28日，並改採遠距教學課程。台中市教育局表示，相較之下，學校仍是比較安全的地方，國三、高三學生在家，可能會去網咖或其他地方，反而造成防疫破口，目前仍無規劃。