南投縣長帶隊突襲檢查八大行業 停業率百分百

本土疫情擴大，雙北升級第三級疫情警戒，南投縣超前部署15日公告30條管制措施進入準三級狀態，縣長林明溱昨率隊突襲稽查八大等特定行業停業狀況；縣府表示，至今已稽查逾220家，包含昨突襲5家全都有配合停業，將持續抽查。

縣府指出，為因應疫情嚴峻，於15日緊急防疫應變會議擬定防疫管制措施，並公告施行，涵蓋風景區遊客總量管制、縣內公務員雙北洽公禁制令、八大行業及夜市停業、游泳池關閉、禁進香等30項管制措施，並要求業者配合，違者開罰。

針對八大等特定行業停業，縣長林明溱昨晚帶領建設、衛生及警察3局處長及聯合稽查小組成員突襲檢查，接連稽查嘉年華視聽歌唱、威尼斯電子遊戲場業、上海灘電子遊戲場業、晶豪舒壓會館、丹妮瘦身美容館等5店，並確認全數停業中。

林明溱說，昨天突檢稽查的業者都配合防疫停止營業，這是好現象，畢竟國內疫情嚴峻，防疫優先，縣府絕對會雷厲風行落實管制措施，萬一有人犯規，一定重罰甚至吊銷執照，就是大家一起來做好防疫，才能讓南投這塊防疫淨土真正保住。

縣警局長呂新財則表示，15日防疫管制措施公告後，該局即動員警力對縣內八大行業，以及釣蝦場、陪侍小吃部、護膚店、夜市、撞球場、網咖等營業公共場所展開全面稽查，至今已稽查超過220處場所，業者均全數配合停業。