大里病例足跡與疫調差很大 衛局掌握疑他在便當店打工

台中市連兩日出現3名新冠肺炎確定病例，其中大里68歲男子接受疫調的內容與衛生局事後比對足跡落差很大，衛生局疫調發現，他說在5月9日到13日有4天整個上午都在福隆宮，還待了數個小時，造成東山國中考生前往參拜，事後引發恐慌。但警察局比對路口監視器等事證，發現他只是騎經福隆宮，都在北屯一家便當店停留許久，衛生局人員懷疑他有可能不是「只有買便當」是否在此店工作，衛生局下午會公布調查結果。

台中市昨出現兩個確定病例，疫調人員漏夜忙翻，其中68歲男性回答的足跡與事後調查差很大！市府警察局比對他自稱停留在福隆宮的時間，監視器錄到他只是騎機車經過福隆宮， 目的地是北屯一家便當店，且停留時間極長，有時整個上午，衛生局已積極調查中，了解他是否在便當工作。