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台中公布無案號確診小六女童 盧秀燕：中央特准先公布

聯合報 / 記者洪敬浤／台中即時報導
台中小六女童昨晚確診，市府今上午公布無案號確診個案。衛生局長曾梓展表示，昨晚打電話向疾管署副署長莊人祥請示，因牽涉學生人數多，經過中央特准才公布。圖／台中市新聞局提供
台中小六女童昨晚確診，市府今上午公布無案號確診個案。衛生局長曾梓展表示，昨晚打電話向疾管署副署長莊人祥請示，因牽涉學生人數多，經過中央特准才公布。圖／台中市新聞局提供

台中市昨天深夜公布1名小六女童確診個案，今天上午台中市長盧秀燕親自主持記者會說明確診個案與足跡。盧秀燕強調，這例個案在中央還沒有編號，因為是學生確診，牽涉到停課、線上教學事宜，昨晚請求中央特准先公佈。

這起沒有案號的個案為西屯區重慶國小小六女童，因為與阿嬤曾到中南部進香團，也曾在台北、宜蘭等地停留，因為同團的進香客有人確診，才與阿嬤、母親到醫院自行採檢，女童與阿嬤為陽性，母親為陰性。

中央流行疫情指揮中心昨天宣布，授權縣市政府公布確診病患公共場所活動史。不過，確診個案仍由中央先公布。台中市政府昨深夜11點多發出訊息，說明重慶國小有確診個案，今起停止上課，全校學生改採線上教學；今上午盧秀燕與局處首長也一起開記者會說明。

盧秀燕表示，確診病例的公布依照規定，中央下午兩點公布各地個案後，地方政府才能公布足跡與處置措施，但事出緊急，牽涉到學校規模大，昨晚請求中央，個案特准先公佈，目前這個案在中央還沒有編號。

衛生局長曾梓展說，昨晚由他與疾管署副署長莊人祥聯絡，表達台中市發現小六女童確診，因為確診女童還無案號，加上牽涉的師生人數多，今天上午會率先公布足跡。曾梓展說，副署長說OK，因此上午先公布無案號的確診個案足跡。

台中小六女童昨晚確診，台中市長盧秀燕今早公布無案號確診個案，強調事出警急，經過中央特准才公布。圖／台中市新聞局提供
台中小六女童昨晚確診，台中市長盧秀燕今早公布無案號確診個案，強調事出警急，經過中央特准才公布。圖／台中市新聞局提供

盧秀燕 台中市 阿嬤

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