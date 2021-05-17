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疫情緊張上班日 豐原火車站候車人少乘客主動保持距離

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
豐原火車站今天早上，候車人數較平常少。記者游振昇／攝影
豐原火車站今天早上，候車人數較平常少。記者游振昇／攝影

國內新冠肺炎確診數增加，台中也有確診病例，今天是假日後的首日上班日，豐原火車站候車大廳今天人數比平常少，乘客主動保持彼此距離，都戴口罩；立法院顧問洪慈庸今天早上到台中高鐵搭車，也感受到人潮減少很多，她說看到大家自動保持距離很欣慰，「謝謝台灣人的自律」。

記者今天早上到豐原火車站，平常日的周一，火車站候車大廳人數多，今天人數比平常少，候車者都戴口罩，在座位區自動保持與別人距離，至少空出一個座位，一名乘客說，他需搭火車站到台中市洽公，搭公車也是大眾運輸，心想此時改搭火車，人數應該很少，車內空間寬敞。

立院顧問洪慈庸今天早上到台中高鐵搭車北上，她在臉書說，今早北上上班，雖然擔心疫情發展，但在高鐵月台上看到大家自主的保持社交距離，她感到欣慰，她說台灣人多數如此自律，相信大家一起努力，很快就可以回到過去的日常。

立法院顧問洪慈庸今天到台中高鐵搭車，感受搭車人數明顯減少。圖／取自洪慈庸臉書
立法院顧問洪慈庸今天到台中高鐵搭車，感受搭車人數明顯減少。圖／取自洪慈庸臉書
豐原火車站搭車入口處，有自動量測體溫感應器。記者游振昇／攝影
豐原火車站搭車入口處，有自動量測體溫感應器。記者游振昇／攝影

火車站 高鐵 台灣人

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