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疫情緊張上班日 豐原火車站候車人少乘客主動保持距離
國內新冠肺炎確診數增加，台中也有確診病例，今天是假日後的首日上班日，豐原火車站候車大廳今天人數比平常少，乘客主動保持彼此距離，都戴口罩；立法院顧問洪慈庸今天早上到台中高鐵搭車，也感受到人潮減少很多，她說看到大家自動保持距離很欣慰，「謝謝台灣人的自律」。
記者今天早上到豐原火車站，平常日的周一，火車站候車大廳人數多，今天人數比平常少，候車者都戴口罩，在座位區自動保持與別人距離，至少空出一個座位，一名乘客說，他需搭火車站到台中市洽公，搭公車也是大眾運輸，心想此時改搭火車，人數應該很少，車內空間寬敞。
立院顧問洪慈庸今天早上到台中高鐵搭車北上，她在臉書說，今早北上上班，雖然擔心疫情發展，但在高鐵月台上看到大家自主的保持社交距離，她感到欣慰，她說台灣人多數如此自律，相信大家一起努力，很快就可以回到過去的日常。
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