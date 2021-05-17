疫情緊張上班日 豐原火車站候車人少乘客主動保持距離

國內新冠肺炎確診數增加，台中也有確診病例，今天是假日後的首日上班日，豐原火車站候車大廳今天人數比平常少，乘客主動保持彼此距離，都戴口罩；立法院顧問洪慈庸今天早上到台中高鐵搭車，也感受到人潮減少很多，她說看到大家自動保持距離很欣慰，「謝謝台灣人的自律」。

記者今天早上到豐原火車站，平常日的周一，火車站候車大廳人數多，今天人數比平常少，候車者都戴口罩，在座位區自動保持與別人距離，至少空出一個座位，一名乘客說，他需搭火車站到台中市洽公，搭公車也是大眾運輸，心想此時改搭火車，人數應該很少，車內空間寬敞。