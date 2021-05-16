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喜宴3人確診 百名民眾連夜湧進醫院快篩久等不耐開罵
彰化縣衛生局今天傍晚公佈最新採驗結果，到台北萬華賣葡萄的確診葡萄農因5月8日在彰化縣花壇全國麗園大飯店參加喜宴，同桌3人也確診，衛生局已發布中午參加喜宴的1300名賓客等，若有症狀需進行快篩，得知消息的上百賓客今晚連夜趕到部立彰化醫院要進行快篩，但因醫護人手不足，民眾久等下，有人開罵。
中央流行疫情指揮中心今天公布彰化縣新增9名新冠肺炎確診病例，彰化縣這二天已累計15名新增確診病例，傍晚衛生局公佈5月8日中午在全國麗園大飯店參加喜宴的賓客又多3人確診，1300人即日起到5月22日需自我健康管理，若有症狀需到彰化醫院進行快篩，嚇到許多民眾連夜趕到彰化醫隔要快篩。
不過彰化醫院夜間進行快篩的醫生只有一位，上百名等著快篩的民眾半夜了還在等，一位郭姓民眾說，他從8點多等到10點半多，已等了二小時，登記後健保卡就被收去，即使今晚不想篩了也走不了，覺得很生氣。
彰化醫院表示，原本醫院有急診部，24小時都可進行快篩，但夜間醫護人力沒這麼多，突湧進上百人，必須排隊，原定是明天上午9點先派醫護人員在全國麗園快篩165位員工，醫護人員及貨櫃採檢車再回醫院預計中午過後開始對民眾快篩，沒想到今晚就湧進大批民眾，醫護才會人手不足，目前處理中。
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