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葡萄盤商家族13人染疫 彰縣發「快篩動員令」匡列1300人

葡萄農染疫彰化葡萄被退單 成為另類受災戶

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣埔心鄉長張乘瑜（右）今天為葡萄農請命，今年葡萄非常好吃，請大家多支持葡萄農，不要讓葡萄農也成受災戶。圖／張乘瑜提供
彰化縣埔心鄉長張乘瑜（右）今天為葡萄農請命，今年葡萄非常好吃，請大家多支持葡萄農，不要讓葡萄農也成受災戶。圖／張乘瑜提供

彰化縣某鄉鎮葡萄農到台北萬華賣葡萄，卻確診新冠肺炎，引發連鎖效應，傳出彰化的葡萄被退訂單，埔心鄉也產葡萄，埔心鄉長張乘瑜說「葡萄是無辜的」，不要讓葡萄農成為另類疫情受災戶。

彰化葡萄農染疫後，最近傳出有某鄉鎮一名葡萄農被退訂400多箱，約22萬元沒了，訂葡萄的企業說，是因股東會改線上舉辦，本來訂的葡萄才不要了，還有另一鄉鎮的葡萄農也被退了50盒，甚至有網友po出葡萄照說「這個葡萄我到底要不要吃？」。

彰化縣是全省葡萄主要產地，葡萄產量以溪湖鎮最多，鄰近大村、埔心、二林均以產葡萄聞名，張乘瑜今天站出來說，到萬華賣葡萄的葡萄農並不在埔心鄉，但他想為全部的葡萄農請命，請大家多支持葡萄農，不要讓葡萄農也成受災戶。

而且中國醫藥大學校長洪明奇帶領的研究團隊日前也曾發表單寧酸可以抑制病毒、預防感染，富含單寧酸的食物包括葡萄、香蕉、草莓、茶葉、蔬菜等，多吃蔬果也能提升免疫力。

張乘瑜，今年的葡萄因雨水少特別甜，5月是最後一波溫室葡萄上市，接下來6、7月夏季葡萄就要上市了，大家多吃葡萄照顧農民，也有益健康。

新冠肺炎

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