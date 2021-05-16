南投縣全面暫緩AZ疫苗接種 明起僅醫事人員能打

本土疫情大爆發，也引爆AZ疫苗接種潮，國內疫苗數量迅速減少，為確保醫事人員能及早獲得保護力，南投縣政府今公告，全面暫停其他類別及自費接種，以「醫事人員」列為最優先施打對象，其餘對象視後續疫苗到貨狀況再行調整公告。

南投縣衛生局指出，因新冠肺炎疫情已進入社區傳染階段，民眾預約施打狀況踴躍，統計至今天止，縣內結存疫苗僅剩約1500劑，疫苗量吃緊，雖有向中央申請供貨配送，但因雙北疫況影響，未再獲配送，因此緊急調整縣內疫苗接種排序。

衛生局表示，疫情越視嚴峻，第一線醫事人員安危越該被重視，為確保縣內醫療機構醫事人員能及早接種新冠疫苗，及早獲得保護力，堅守第一線，以維持醫療作業能力，明起全面暫停其他類別及自費接種，以醫事人員列為最優先施打對象。

原則上，從明天（17日）至21日僅開放第一類醫事人員接種AZ疫苗，同時呼籲縣內各醫療院所、有符合第一類資格的人員盡快向竹山秀傳醫院、中榮埔里分院、南投醫院、南基醫院、埔基醫院、佑民醫院等公費接種醫院預約登記。

至於，原先已預約自費或其他類別公費接種即日起全面暫停施打，各接種醫療院所也會分別以電話通知暫緩接種，若未接到電話也可自行去電預約院所進行確認，以免前往施打卻撲空，後續會再視疫苗存量及到貨狀況，重新公告接種對象類別。

衛生局長黃昭郎說，醫事人員是防疫第一線，現階段缺一不可，為確保南投，甚至全台灣醫療量能，優先就是要確保醫事人員安全，重新調整在21日前均由第一類人員優先接種，待他們打完，若還有剩仍會再依接種順序安排施打。