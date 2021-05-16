中市府：商圈店家夜市攤販落實防疫即可營業

國內新冠肺炎疫情升溫，台中市政府盤點全市31處夜市、25個商圈，要求商家、攤商落實防疫實聯制、餐食外帶、維持社交距離等防疫政策，就能維持日常營業，勸導不聽者開罰。

因應新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情發展，台中市長盧秀燕15日宣布台中市11類場所暫停營業，全市所有夜市暫停營業。但因商圈、夜市攤商難以區分界線，台中市經發局今天重申規定。

經發局長張峯源指出，盤點全市31個夜市，總計攤家數約4000多家，將要求停業至6月8日。14日開始已經密集宣導，配合疫情必須停業，但因夜市攤商、商圈店家界線難以區分。

張峯源指出，商圈店家依據中央防疫規定，必須做到進門量體溫、管制容留人數、勤洗手、實聯制，至於小攤販、攤車若是也能做到實聯制、餐食提供外帶、維持社交距離，就能營業。

張峯源指出，政策命令剛下來，初期將以勸導管理，但屢勸不聽，則開罰新台幣3000至1萬5000元。

疫情再升溫，台中第二市場攤商落實防疫，攤商幾乎都戴上口罩，但在部分傳統市場，有些攤商的口罩卻戴在下巴。張峯源說，許多攤商因怕熱脫下口罩都是事實，將持續透過管委會、自治會要求落實防疫措施，今天也現勘建國市場，市場的出入口太多，不排除封閉部分入口控管。