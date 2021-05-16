疫情影響 彰化鹿港老街冷清小吃攤等嘸人

受到疫情影響，彰化縣知名的小吃店家像是阿璋肉圓等，人潮明顯變少，前往鹿港老街的遊客也寥寥可數，老街有業者見狀，乾脆提早打烊，希望這波疫情趕快過去。

為了作好防疫，彰化縣政府配合中央防疫指施，宣布全縣約50多處的夜市停止營業，以往彰化縣內的知名小吃店家，像是阿璋肉圓、貓鼠麵等，週末假日常有觀光客上門消費，今天則是無人排隊，上門消費的客人也稀稀落落。

供奉媽祖的彰化市南瑤宮也配合政府防疫，正常時間開關廟門，在廟口正門設置案桌安奉香爐提供信眾朝聖膜拜，至於廟內僅由廟務人員每爐奉香。

至於著名的鹿港老街，鹿港天后宮配合政府防疫措施，在門口拉出紅龍，公告防疫期間禁止民眾入內參拜。鹿港老街的商家也等嘸人，賣蚵仔煎、肉包等攤位也無人上門，有的攤商見狀乾脆提早收攤，希望疫情早點過去。

鹿港鎮公所則指出，鎮公所已針對鹿港老街所在的中山路、天后宮前廣場、民生路、瑤林街、公會堂廣場、埔頭街、後車巷等地點，利用假日夜間加強消毒，希望做好防疫工作。