全校國三師生與台中確定病例同時拜廟？ 衛局：待釐清

台中市政府今天下午公布「1591案」確定病例在台中市足跡，這名68歲男性5月9、10、12、13日都出現在北屯福隆宮，且待在廟中的時間頗長，某校家長驚覺，校方5月10日上午7點40分左右率參加會考的國中三年級師生去參拜祈福，待了頗長時間一班一入廟參拜，這名男子前一天及當天在福隆宮待了整個下午，學生家長驚問「怎麼辦？！」衛生局表示還要調查釐清。

台中市一所國中校方安排三年級師生5月10日上午到福隆宮參拜祈福，求神保佑會考順利，但當時極可能與1591待在福隆宮的時間有部分重疊，且這名男性不止從早上8點待到中午12點，前一天則從清晨6點待到中午12點，這名男性長時間待在廟裡，讓學生家長感到不安。

家長表示，校方好意帶學生去參拜祈福，雖然師生到場時間比這名病例晚20分鐘，但學校人多，也花了一段時間才參拜完，其中仍有風險，家長希望市府慎重處理。

立委莊競程、當地議員曾朝榮指出，台中市今新增一名確診個案，曾到過北屯區的福隆宮、景賢公園，兩人呼籲民眾不需必恐慌，應勤洗手、戴口罩，做好個人防疫措施。

如發現自己跟確診者在同一時間去過同一場所，須進行14天的自我健康監測，若出現相關症狀，如發燒、咳嗽、腹瀉等，應儘速就醫，並告知醫師曾有相關接觸史，以利醫師診斷。

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