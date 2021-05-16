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加強防疫 東勢林區管理處各森林遊樂區用餐一律外帶

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
加強防疫，東勢林區管理處轄區各森林遊樂區用餐一律外帶 ，並加強防疫。圖／東勢林管處提供
加強防疫，東勢林區管理處轄區各森林遊樂區用餐一律外帶 ，並加強防疫。圖／東勢林管處提供

疫情升溫下，東勢林區管理處今天表示，所轄各森林遊樂區內餐飲，一律以外帶方式提供，各森林育樂場域志工導覽解說服務暫停。

東勢林區管理處表示，本土疫情持續嚴重，因應雙北市已提升為第三級防疫警戒，為更嚴謹的提供安全防疫環境，該處轄管大雪山、八仙山、合歡山及武陵國家森林遊樂區內餐廳，即日起只提供外帶，以避免共餐時所造成的風險。

合歡山適逢杜鵑花季大量遊客湧入，原松雪樓開放非住宿遊客管制人數70人，考量松雪樓因室內空間有限，為提升防疫標準，降低感染風險，目前只提供住宿遊客進入，外購便當可於松雪樓外側餐廳旁購買，防疫期間每天上午7點至下午6點將安排專人於松雪樓前提供相關諮詢服務，請遊客共同努力，度過疫情。

東勢林管處森林育樂場域，含東勢林業文化園區的志工導覽解說服務暫停，園區都實施入園實聯制、量體溫、室內戴口罩、人數管制、設施定時消毒、公廁提供洗手乳、維持社交距離等防疫措施。

疫情 森林遊樂區 合歡山

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