印尼隔離男從南投檢疫所落跑 警政單位急尋回

本土疫情持續擴大，南投縣卻傳出有一名30歲印尼籍漁工尚在隔離檢疫期間，昨凌晨竟跳窗逃離檢疫所，負責衛生及警政單位發現後依規通報，經10多個小時急尋，總算將人帶回；當地衛生局表示，經初步採檢為陰性，民眾勿過度恐慌。

據了解，該名印尼籍男性移工年約30歲，自印尼以漁工職業申請入境，而因檢疫需求，經安排入住位在南投縣的集中檢疫所進行隔離，未料疑因其安置檢疫房間位在一樓，他竟趁晚間趁隙逃逸，嚇壞。

昨天上午9時許，集中檢疫所人員發現該名移工未食用早餐，一查才發現後發現他竟沒在隔離房內，當下急忙依規定通報，並調閱檢疫所周邊監視器，確認他在同日凌晨2時許就跳窗逃逸，當下即串連全縣警分局，並請保四總隊支援找人。