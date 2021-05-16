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時力問中市泳池未暫停？ 運動局：5類場所昨起已停業

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市運動局表示，全市休閒娛樂場所昨起都暫停營業。圖/中市運動局提供
台中市運動局表示，全市休閒娛樂場所昨起都暫停營業。圖/中市運動局提供

國內新冠肺炎疫情急爆發，中央流行疫情指揮中心昨(15日)宣布「全國防疫因應措施」包括關閉休閒娛樂場所，台中市政府運動局昨日起，通知台中市保齡球館、撞球場、健身中心(含國民運動中心)、室內螢幕式高爾夫練習場、遊藝場所等運動場館閉館暫停營業。

時代力量台中黨部質疑，沒有看到市政府要求私立游泳池暫停營業，擔心造成台中疫情破口，並在臉書發文，但有網友質疑「民間業者已停業這是不是假消息？」時力指出，因其他縣市有具體指出游泳池停止開放，但未見中市府相關訊息才提出質疑。

運動局表示，依據內政部營建署使用類組，包含保齡球館、室內溜冰場、室內游泳池、室內球類運動場、健身房、室內操練場、撞球場、室內體育場所、室內高爾夫球練習場及運動訓練班等，因屬室內空間，有風險之虞，暫停各項場地使用。運動局轄管的國民運動中心、港區運動公園及公立游泳池暫停開放，另民營運動場館業等都在閉館範圍。

運動局長李昱叡表示，防疫為第一優先，將持續稽查，若違反規定又拒絕改善者，將依「傳染病防治法」第70條第1項第3款規定，處3000元以上、1萬5000元以下罰鍰。

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