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南投風景區封園第一槍 雙龍七彩吊橋明起關閉1周
本土疫情大爆發，南投縣昨先對全縣風景區祭出總量管制，今更開出景點封園第一槍，宣布「雙龍瀑布七彩吊橋園區」應居民要求，自明天起休園關閉1周（至23日），避免大量外地遊客進入，已上網購票者，縣府將主動辦理退票。
縣府指出，行政院昨宣布雙北疫情警戒標準升至第三級，南投縣也隨疫情升溫，針對全縣風景區祭出總量管制，今起調降至承戴量40％，並採分時分流管制遊客進出動線，利用廣播提醒遊客分散，保持社交距離，戴口罩，勤洗手。
其中，信義鄉「雙龍瀑布七彩吊橋園區」今已將承載人數由2000人降至800人，唯因進出該園區必須經過當地部落，考量部落防疫，居民透過村長及部落會議主席向縣府及鄉公所反映盼能暫時休園，避免遊客進入部落，以減少感染風險。
縣府觀光處表示，經評估雙龍瀑布七彩吊橋園區目前因疫情影響入園遊客人數驟降，且因進出園區需經部落生活區，以及搭乘接駁車的風險等因素，基於尊重部落共識決定自明天（17日）起開始休園一周至23日，未來再視疫況滾動檢討。
對於已上網購票之民眾，縣府將主動辦理全額退票事宜，民眾也可至購票系統「南投好好玩」網站或app辦理退票。
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