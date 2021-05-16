影／擠武嶺亭合影不戴口罩 警守合歡山加強勸導

隨本土疫情升溫，國內旅遊大受影響，到合歡山登山賞花的遊客明顯變少，台14甲線沿途車流順暢，但有網友發現，部分遊客沒戴口罩也未保持安全社交距離，就擠在地標武嶺亭拍照，恐成防疫破口，警方呼籲遊客配合防疫，也將加強勸導。

合歡山杜鵑每年4到6月是花季，今年因旱象且逢2、3年盛開期，花況絕佳，遊客爭相上山避暑賞花，台14甲線每到周末就被車輛塞爆，但隨本土疫情大爆發，行政院昨更宣布雙北升至第三級警戒，國旅瞬間冷卻，風景區遊客大幅減少。

仁愛警分局指出，本周末假日雖仍見不少遊客上山遊憩，但人數明顯變少，台14甲線合歡山公路因此連兩天車流狀況順暢，昆陽至松雪樓路段未見壅塞回堵車龍，設在24K鳶峰停車場調節性管制措施點並未啟動，更不見停車場爆滿狀況。

而常被車流塞爆的合歡山公路，今天甚至一度空蕩蕩也讓執勤員警不敢相信；但不過仍有網友發現，多數遊客遵守防疫戴口罩，但仍有部分遊客沒戴口罩擠在合歡山地標「武嶺亭」開心用即時監視器自拍，令人不免擔心成防疫破口。