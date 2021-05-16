為防疫鎮瀾宮大甲媽臨時請出來！ 信徒待戶外參拜

鎮瀾宮因應防疫需求，今天在廟前廣場設臨時神桌，供信徒參拜。圖／取自鎮瀾宮官網

因應防疫需求，大甲鎮瀾宮今天在室外設臨時神桌，恭喜大甲媽祖登座，供信徒在戶外參拜，廟方也落實施行「實聯制」，請信徒配合。

鎮瀾宮今天早上完成臨時神桌的布置，恭請大甲媽登座，配合中央防疫政策，宮廟不提供入廟參拜，設臨時神桌，讓信徒仍能接近媽祖，一起祈求台灣能夠早日脫離嚴峻的疫情。

鎮瀾宮表示，配合政府政策，目前只供室外參拜，唯一入口由廣場大門進入，入口處進行防疫消毒，並實施實聯制，維護你我自身安全。造成諸多不便的地方，請大家多體諒。

臨時神桌旁，仍然提供擲筊、抽籤等祈福活動，備有酒精消毒，廟方請大家配合，務必保持社交距離，在廟廣場全程配戴口罩，做好防疫措施，人人有責。