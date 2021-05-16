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台中綠美圖採大量玻璃帷幕牆 建設局宣布通過風雨測試
台中綠美圖（臺中市立美術館及圖書館）2019年9月開工，預定明年完成主體工程。綠美圖外觀大量採用玻璃帷幕增加自然光源丶引入風流，為了確保玻璃帷幕可以適應台灣氣候，建制一比一局部試體，採模仿颱風測試，近日已通過考驗，綠美圖建置工程推進一步。
台中綠美圖由普立茲克建築獎得主、日本知名建築師妹島和世與西澤立衛所組成的SANAA建築師事務所丶台灣劉培森建築師事務所跨國合作打造。
市府建設局長陳大田說，「台中綠美圖」位在中央公園，設計由8個大小不一的建築盒子交錯而成，外觀大量採用玻璃帷幕與金屬擴張網。玻璃帷幕可使建築物具有視覺通透性，並與環境密切互動；金屬擴張網則可阻擋陽光直接照射，達到節能效果，綠美圖須具備一定強度的防水與抗颱性能。
建設局要求建築師為台中綠美圖外牆玻璃帷幕、金屬板防火牆及屋頂天窗系統規劃風雨測試，驗證相關設計強度及施工品質安全無虞、符合規範。
建設局說明，建築師在實驗艙建立高約18公尺的「1比1」美術館大廳轉角玻璃帷幕局部試體，進行連串包含氣密性與水密性能測試，模擬風雨環境的強度。利用渦輪飛機引擎模擬出仿真颱風動態風壓，並施加壓力達設計風壓值1.5倍的嚴苛條件，風雨測試通過後，將積極展開玻璃帷幕產製，推展工程後續進度。
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