防疫人員優先！彰化合約醫療院所暫停疫苗預約門診接種

新冠肺炎疫情升溫，COVID-19疫苗預約接種的人數激增，依彰化縣衛生局統計，彰化縣COVID-19庫存疫苗到5月14日，已累積接種9212劑，可調撥量結存2900劑，為將疫苗優先提供給第一線醫療防疫人員使用，因此彰化縣從今天起，暫停12家合約醫療院所及27家衛生所門診接種服務（包含公費及自費)。

衞生局表示，從今天起，COVID-19疫苗僅提供下列人員預約接種服務：執業登記彰化縣醫事人員、醫院非醫事人員、衛生單位第一線防疫人員、防疫旅宿實際執行居家檢疫工作的第一線人員、實際執行救災救護人員（消防隊及民間救護車執行緊急救護技術之第一線人員）、長期照顧機構的工作人員；請以上醫療院所員工在工作醫院完成接種，其餘人員請逕向衛生所電話預約接種服務。

衛生局提醒，由於疫苗為多劑型包裝，為減少疫苗耗損，前述優先接種對象，必須依預約時間，攜帶健保卡、職員證或在職證明、執業執照等身分證明文件準時前往接種，其餘計畫實施對象及第一類至第三類同住者，待疫苗供貨充足後，再行提供接種服務。