防疫升溫 早安圖改為提醒防疫為台灣加油

國內疫情緊張，許多人最近手機收到的貼圖，原本是長輩或朋友傳的早安圖，多改為提醒防疫和祝福共度難關的貼圖，收到貼圖者說比早安圖更暖心；麗寶樂園渡假區昨晚在台灣最大摩天輪天空之夢亮燈打出「TW GO 」和一顆大愛心圖案，為台灣加油。

許多人這幾天手機LINE收到貼圖，多是提醒防疫，叮嚀外出要戴口罩，在公共場所要消毒保持人與人之間距離，也有貼圖寫「非常時期，共同心願，你安好，我無恙」，收到貼圖的民眾說，此時看到貼圖內容更容易打動人心，很需要。