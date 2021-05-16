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防疫升溫 早安圖改為提醒防疫為台灣加油
國內疫情緊張，許多人最近手機收到的貼圖，原本是長輩或朋友傳的早安圖，多改為提醒防疫和祝福共度難關的貼圖，收到貼圖者說比早安圖更暖心；麗寶樂園渡假區昨晚在台灣最大摩天輪天空之夢亮燈打出「TW GO 」和一顆大愛心圖案，為台灣加油。
許多人這幾天手機LINE收到貼圖，多是提醒防疫，叮嚀外出要戴口罩，在公共場所要消毒保持人與人之間距離，也有貼圖寫「非常時期，共同心願，你安好，我無恙」，收到貼圖的民眾說，此時看到貼圖內容更容易打動人心，很需要。
麗寶樂園渡假區昨晚運用台灣最大天空之夢摩天輪亮燈，為台灣加油，摩天輪燈光秀出現TW GO 和一顆大愛心圖案，在夜空中不停變換字和圖案，許多人開車經過都有看到，內心感動也一起喊著「台灣加油」。
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