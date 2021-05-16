防疫升級！明起進出中市府可刷數位市民卡 下載數逾2萬

台中市政府今年3月開辦台中e指通，透過虛擬市民卡有借閱圖書等功能。因應疫情升溫緣故，明天起，民眾可用台中e指通數位市民虛擬卡出入市政大樓及所屬辦公場館進行實聯登記，手機出示專屬一維條碼或QR CODE供服人員掃瞄即可完成，不用重覆填寫資料，一次登入註冊一勞永逸。

研考會主委吳皇昇表示，台中e指通除「一次登入處處通」「市政、便民訊息訂閱」「生活資訊及社會福利查詢」及「停車待繳單通知、查繳」等功能外，同時將卡證虛實整合，會員專屬的數位市民虛擬卡是行動借書證，也是實聯登記的通行證，在防疫期間讓民眾洽公更方便。

資訊中心表示，除原本「防疫追蹤溯源實名登記app」或出示身分證條碼掃描外，明起民眾可用台中e指通數位市民虛擬卡進行實聯登記，包括市府台灣大道市政大樓、文心第二市政大樓、陽明市政大樓及各市立圖書館首先開放使用，其他機關場館預計於6月1日加入。

民眾完成會員註冊申請後，可以在市府官方LINE帳號進行登入綁定，並將台中市政府官方LINE帳號釘選起來，出示「我的卡片」會更方便。詳情上台中e指通官方網站 https://tcpass.taichung.gov.tw/ 查詢。目前下載次數近2萬。