台中消毒大動員 環保局長：打掉1個病毒就少1個病歷

疫情擴大，台中市有1個確診案例，環保局上午開始進行全市人潮密集的775處生活熱區進行大消毒，環保局長陳宏益向消毒人員精神講話時還特別訓勉「打掉1個病毒就少1個病歷、建1個大功！」並提醒，最常會碰觸的地方就是消毒的重點。

環保局今天消毒的地點包括交通場站如火車站、高鐵站、朝馬轉運站、捷運站，以及大型場所如好市多、家樂福、新光三越、大遠百、中友等百貨公司，和人潮聚集的逢甲商圈、一商商圈市場，還有央公園、后豐鐵馬道觀光景點，以及醫院等重點區域，防堵疫情擴散。

他提醒，消毒所用的就0.1%的次氯酸鈉稀釋漂白水，即使沾到立即用清水清洗即可，可以放心。