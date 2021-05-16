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台中消毒大動員 環保局長：打掉1個病毒就少1個病歷
疫情擴大，台中市有1個確診案例，環保局上午開始進行全市人潮密集的775處生活熱區進行大消毒，環保局長陳宏益向消毒人員精神講話時還特別訓勉「打掉1個病毒就少1個病歷、建1個大功！」並提醒，最常會碰觸的地方就是消毒的重點。
環保局今天消毒的地點包括交通場站如火車站、高鐵站、朝馬轉運站、捷運站，以及大型場所如好市多、家樂福、新光三越、大遠百、中友等百貨公司，和人潮聚集的逢甲商圈、一商商圈市場，還有央公園、后豐鐵馬道觀光景點，以及醫院等重點區域，防堵疫情擴散。
他提醒，消毒所用的就0.1%的次氯酸鈉稀釋漂白水，即使沾到立即用清水清洗即可，可以放心。
環保局上午出動了超過40輛以上的消毒車，其中包括20噸的霧泡車，以及100多具的背負式的噴霧消毒器。
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